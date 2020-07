Politischer Islam: IGGÖ will keine Zusammenarbeit, Raab "verwundert"

Dass die IGGÖ - wie ebenfalls kritisiert - vor der Gründung der Dokumentationsstelle nicht eingebunden worden sei, wies eine Sprecherin Raabs am Donnerstag zurück.

Während der Planungsphase habe es auch ein Gespräch mit der Glaubensgemeinschaft auf Beamtenebene gegeben. Der IGGÖ sei dabei die Einbindung im Rahmen eines Konsultationsgremiums in Aussicht gestellt worden: "Wir sind verwundert, dass die IGGÖ jetzt das Gespräch verweigert und sich offenbar nicht am Kampf gegen den politischen Islam beteiligen will."

Weiters teilt Raab mit: "Die Dokumentationsstelle Politischer Islam arbeitet als Fonds der Republik Österreich unabhängig und wird sich mit dieser gefährlichen Ideologie beschäftigen, bisher gab es in Österreich keine solche Einrichtung."

Kritik an Raab

Deutliche Kritik an einer von Raab präsentierten Umfrage zu "sozialen Brennpunkten" in Wien kommt indessen vom Meinungsforscher Günther Ogris.

Im Auftrag des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) wurde dabei etwa erforscht, dass die Wiener mit "sozialen Brennpunkten" am ehesten Drogen- und Alkoholkranke, Asylwerber und Menschen mit Migrationshintergrund in Zusammenhang bringen.