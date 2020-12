Heftige Kritik an Eckhart-Einladung ins "Literarische Quartett"

Für Biller ist das ein weitreichender Schritt. Reich-Ranicki habe mit der Einladung Eckharts „endgültig den Kampf gegen die Nazis verloren“, schreibt er. Wer "diese aus der Zeit gefallene Ostmark-Kabarettistin ausgerechnet ins 'Literarische Quartett' einlädt, will damit natürlich ein Zeichen setzen. Der will sagen: Die Zeiten, in denen in diesem Land die Juden mit ihrem Temperament, mit ihrer Weltläufigkeit, mit ihrem für uns viel zu schnellen Kopf, mit ihrem sehr menschlichen Verständnis von Literatur und Kunst das geistige Leben prägten, die Zeiten, in denen es wirklich so etwas wie die deutsch-jüdische Freundschaft gab, diese Zeiten sind jetzt, 70 Jahre nach dem Krieg, endlich wirklich vorbei.“

ZDF: Eckhart als Germanistin eingeladen

Eckhart selbst wollte sich am Donnerstag nach Angaben ihres österreichischen Verlags Zsolnay nicht zu der Kritik äußern. Das ZDF teilte auf Anfrage der Deutschen Presseagentur mit: „Die Redaktion hat Lisa Eckhart in ihrer Rolle als Schriftstellerin und Germanistin in das “Literarische Quartett„ eingeladen. Dass die Künstlerin mit ihrem konsequent satirischen Bühnenkonzept bewusst polarisiert und damit auch umstritten ist, steht dem nicht entgegen.“

In der Folge, die am Freitagabend ausgestrahlt werden soll, diskutiert Kritikerin Thea Dorn neben Eckhart mit dem Schauspieler Ulrich Matthes und der Tennisspielerin und Autorin Andrea Petkovic.

Legendäre Sendung vor fünf Jahren reaktiviert

Biller war ab 2015 selbst für eine Zeit regelmäßiger Teilnehmer im „Literarischen Quartett“. Als er damals angerufen worden sei, bei dem Remake seiner Lieblingssendung mitzumachen, sei er gerührt gewesen und habe geantwortet: "Auf diesen Anruf habe ich seit fünfzehn Jahren gewartet! Danke! Natürlich mache ich mit!" Jetzt sitze er wieder neben dem Telefon, schreibt Biller, "und warte jeden Tag darauf, dass mich Marcel Reich-Ranicki aus dem Jenseits anruft und sagt: 'Sie haben es endlich eingestellt! Hallelujah!'"