Dem Antisemitismus „den Nährboden entziehen“

Ein Comic-Held

Ein dreistufiges Projekt soll dagegenwirken. Das Angebot von „Lebendiges Judentum“ ist speziell für Kinder und Jugendliche konzipiert: Es soll mehr Führungen durch die Synagoge geben, dazu Seminare oder andere Hilfsmittel, die Kindern das Judentum näherbringen. Das soll etwa mithilfe eines eigenen Comic-Helden, dem „Grazer Golem“, gelingen oder Bastelbögen zum Nachbau der Synagoge. Ziel ist, dass jedes Kind der vierten Klasse Volksschule zumindest einmal die Synagoge besucht.

App in Arbeit

Hinter „jewish.history.styria“ steckt eine Homepage beziehungsweise Internetplattform, die die Tradition jüdischen Lebens in Graz von der Vergangenheit bis in die Gegenwart darstellt. Diese Seite ist derzeit im Aufbau. Zusätzlich wird es auch eine App geben, die spielerisch durch jüdische Geschichte, Traditionen und Feste begleitet. Das soll auch interaktiv passieren, so soll der Grazer Stadtplan integriert werden: Je nach Standort könnten dann unterschiedliche Stationen oder Routen freigeschalten werden, um so jüdisches Leben und Wirken in Graz zu erkunden.