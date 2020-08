Anschläge in Graz: „Ein radikal islamisierter Antisemit“

„Wir gehen von einem islamistischen Motiv aus“, betonte Nehammer. „Der Verdächtige ist eine Person, die das gesellschaftliche Leben in Österreich ablehnt.“ Der Syrer lebe seit 2013 in Österreich, habe anerkannten Asylstatus und sei derzeit ohne Beschäftigung, wie der Minister weiter ausführte.

Mit Sesselbein attackiert

In seiner Wohnung wurden die „Tatwaffen“ gefunden: Ein Sesselbein, mit dem Elie Rosen, Präsident der Kultusgemeinde in Graz, attackiert worden sein soll, sowie Steine in einem Rucksack. Ein Laptop und mehrere Handys werden erst ausgewertet.

Aberkennung des Asylstatus

Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl regierte noch am Montag: Das Verfahren zur Aberkennung des Asylstatus sei bereits eingeleitet worden, hieß es. Präsident Rosen warnte jedoch am Montag davor, in den Attacken von Graz nur einen Einzeltäter zu sehen. „Die Sozialisierung findet im Umfeld und im Internet statt. Taten wie diese bringen genau jene Publizität, die andere als Vorbild nehmen.“