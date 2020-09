Synagoge geschändet: Grazer wegen Mahnwache angezeigt

Tristan Ammerer will es nun auf das Verfahren ankommen lassen. "Auf so ein formloses Mail reagiere ich nicht nicht. Ich warte auf den fertigen Strafbescheid, so er denn kommt. Den werde ich gegebenfalls beim Landesverwaltungsgericht anfechten."

Dienstagnachmittag wurde Ammerer schließlich von der Landespolizeidirektion "zu einem klärenden Gespräch eingeladen. Diese Einladung habe ich natürlich angenommen."

Parlamentarische Anfrage

Die Vorgänge in Graz bekommen auch eine poltische Dimension auf höherer Ebene. Die Grünen kündigten eine parlamentarische Anfrage an Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) an.