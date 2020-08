Sein Motiv war „Hass auf Juden“

Die Ermittlungen in Graz stehen noch am Beginn. „Es wird auch untersucht, ob es einen terroristischen Hintergrund geben könnte“, versichert der Staatsanwalt. Als vorerst fassbare mögliche Straftaten gelten versuchte schwere Körperverletzung und Sachbeschädigung. In der Wohnung des 31-Jährigen wurden ein Notebook sowie Datenträger sichergestellt. Andere Waffen als Steine und ein hölzernes Sesselbein wurden nicht entdeckt.

"Positives jüdisches Leben in Graz"

Präsident Elie Rosen will Graz jedoch nicht „zur Stadt des Antisemitismus hochstilisiert“ sehen, wie er in der ZIB 2 betonte: „Es gibt positives jüdisches Leben in Graz.“ Allerdings monierte auch er eine „deutliche Verschlechterung des Klimas“.