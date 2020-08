„Als wären wir in einer Hochburg des Antisemitismus“

Es gab nach den Übergriffen viele Solidaritätsbekunden.

Diese Bekundungen haben nach außen etwas furchtbar Plakatives. Es wäre nett, wenn man das direkt zu uns sagt. Blabla-Erklärungen, man ist gegen Antisemitismus, machen mich zornig. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der gesagt hat, er wäre dafür.

Wie geht die Gemeinde mit den Vorfällen um?

Die Ereignisse waren ein Rückschlag. Ich habe versucht, Graz international als eine Stadt darzulegen, in der jüdisches Leben Platz hat, versucht, Studenten nach Graz zu bekommen. Und dann kommt ein Einzelner und mach das alles zunichte. Das war in allen jüdischen Medien weltweit. Das Image ist kaputt: Wir stehen jetzt da, als wären wir in Graz mitten in einer Hochburg des Antisemitismus. Hier hat der Täter einen extremem Schaden angerichtet. Die Glasscheiben kann ich ersetzen, aber der Imageschaden bleibt.