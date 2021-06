ORF, ÖBAG, BRZ: Der politische Sesseltanz um die Spitzenjobs

Die Ausschreibung

muss spätestens am 30. Juni stattfinden. Die Bewerbungsfrist endet nach vier Wochen (28. Juli). Der ORF-Chef wird am 10. August in offener Abstimmung bestellt, die Direktoren folgen am 16. September. Amtsantritt ist am 1. 1. 2022 für fünf Jahre.

Das Gremium



Der Stiftungsrat hat 35 Mitglieder, die für vier Jahre bestellt sind. Nach Wahlen, die den Entsender verändern, gibt es Änderungen: 9 Räte bestimmt die Regierung, 9 die Länder, 6 die Parteien im Nationalrat, 6 der Publikumsrat, 5 der Zentralbetriebsrat. Aktuell werden 16 der ÖVP zugerechnet. Bei Gleichstand zählt die Stimme des Stiftungsratsvorsitzenden Norbert Steger (FPÖ).