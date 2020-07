Die Slowakei: Ein hartes Pflaster

Das wäre auch gut für einen anstehenden Milliarden-Deal: Die Investmentfirma PPF des tschechischen Milliardärs Petr Kellner will die Markíza-Mutter CME mit ihren 30 Sendern für 1,9 Mrd. Euro übernehmen. Bisheriger Hauptaktionär ist AT & T. Die EU-Kommission prüft die Übernahme.

Hat Settele bei all den Turbulenzen Zeit, sich auch mit dem ORF, seinem früheren Arbeitgeber, auseinanderzusetzen? „Ich lebe in Baden bei Wien, ich kenne dessen Programm und habe noch Freunde auf dem Küniglberg, ich bin also informiert“, sagt Settele und schmunzelt.