NR-Präsident Sobotka: "Waren ja nie gesinnungsneutral"

Wir stehen unter dem Eindruck des Überfalls Russlands auf die Ukraine. Hätten Sie mit Krieg gerechnet?

Wolfgang Sobotka: Nüchtern betrachtet, ja. Putin hat schon 2007 davon gesprochen, dass der Zerfall der UdSSR der größte Schock seines Lebens war. Wenn man seine einzelnen Schritte seither – Georgien, Tschetschenien-Krieg, Krim-Annexion – betrachtet, dann war klar, dass Putin die Mittel der Gewalt nicht scheut.

Viele ehemalige Spitzenpolitiker sind in russischen Unternehmen tätig. Ex-Kanzler Kern hat zuletzt seine Funktion im Aufsichtsrat der russischen Staatsbahn zurückgelegt; Ex-Kanzler Schüssel sitzt hingegen weiterhin im Aufsichtsrat von Lukoil.

Man muss das unterschiedlich bewerten: ob ein Unternehmen wie Lukoil an der Börse in London notiert ist und gar nicht mehrheitlich in russischer Hand, oder ob es ein Unternehmen in hundertprozentigem Staatsbesitz ist. Wir sollten schon alle unsere Beziehungen zu den Menschen in Russland aufrechterhalten. Es ist eine Nomenklatura, die ein perfides Spiel spielt, aber es ist nicht Russland. Da sollten wir sehr genau unterscheiden. Hinter Putins Entwicklung steht sicher nicht nur ein autokratisches Bestreben, sondern auch ein gewisses Sicherheitsbedürfnis – auch das muss man verstehen.