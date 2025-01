Es ist ein alljährliches Ritual: Mitte Jänner lädt die Bundespartei der Freiheitlichen zum Neujahrstreffen, in bierseliger Atmosphäre dürfen die Festredner von Parteiobmann Herbert Kickl abwärts übers Leder ziehen.

Im Vorjahr sprach Kickl noch vom Erstellen von Fahndungslisten, sollten die Freiheitlichen in die Regierung kommen. Namentlich nannte er damalige Granden der ÖVP und Grünen wie Karl Nehammer, Karoline Edtstadler oder Johannes Rauch.

Jetzt kommen die Blauen möglicherweise selbst in die Regierung, auch wenn die Verhandlungen mit der ÖVP noch am Anfang stehen. Sie stehen also kurz vor dem Ziel.

Kickls Herausforderungen

Was also werden Kickl und die anderen blauen Spitzenpolitiker jetzt von der Bühne rufen? Kickl hat ja schon eine sichtbare Wende vollzogen, vom lockeren Oppositionspolitiker in Sportschuhen zum Staatsmann mit dunklem Anzug und Krawatte. Schließlich wir er auch bald Mitglied der honorigen Runde der Staats- und Regierungschefs im Europäischen Rat sein.