Signa-Steuerberater TPA unter schwerem Beschuss

Heikel sind die Vorwürfe der verbotenen Einlagenrückgewähr. So habe Signa Development alleine 2023 Darlehen von mehr als 374 Millionen Euro „an Unternehmen aus anderen Teilkonzernen der Signa-Gruppe bezahlt, dafür großteils wertlose Forderungen erworben und dadurch ihr Vermögen massiv geschmälert“. In der Klage gegen Signa Prime werden diese Darlehen mit knapp 834 Millionen Euro beziffert. Sowohl Abel als auch Fruhstorfer orten wie berichtet ein „beispielloses Kapitalkarussell“.

In den Klagen wird auch die Rolle von TPA-Gesellschafterin Karin Fuhrmann als Vorstandsvorsitzender der mittlerweile ebenfalls insolventen Familie Benko Privatstiftung herausgestrichen. Daher sei davon auszugehen, dass TPA nicht nur detaillierte Kenntnisse über die wirtschaftlichen Verhältnisse der Signa-Gruppe und deren komplexe Struktur hatte, sondern auch maßgebend am Aufbau dieser Struktur beteiligt war (mehr als 1000 Firmen). TPA war seit 2003 bei Signa an Bord und habe „bewusst Wert auf Kontinuität gelegt“, die Jahresabschlüsse seien über viele Jahre von den gleichen MitarbeiterInnen betreut worden. 2023 zahlte die Signa-Gruppe an TPA mehr als fünf Millionen Honorar.