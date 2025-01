Commerzialbank-Prozess: "Herr Pucher war das Gesetz"

Auf einen Tischler aus dem Bezirk, der dem Schöffensenat unter dem Vorsitz von Richterin Karin Knöchl schon am ersten Prozesstag Rede und Antwort stand, entfallen die restlichen 2,9 Milllionen Euro.

Die von Pucher gewährten Kredite und Bargeldzahlungen "im weißen A4-Kuvert ohne Fenster" an die drei Unternehmer sollten die zum Teil seit Anfang der 2000-er Jahren maroden Betriebe künstlich am Leben erhalten.

Dass die Schadenssumme so ungleich verteilt ist, hängt auch damit zusammen, dass die früheren Unternehmen des 70-jährigen Spenglers und des 65-jährigen Malers nicht nur Kunden der Commerzialbank, sondern auch Großsponsoren des ebenfalls von Pucher geführten Fußballbundesligisten SV Mattersburg waren.

Also „beschloss Pucher“ laut Anklage der WKStA, den drei Unternehmern „Bargeld aus dem Vermögen der Bank zu übergeben, welches diese über fingierte Ausgangsrechnungen in ihre Unternehmen einfließen lassen und anschließend zur Obligoreduktion wieder auf ihre Konten bei der Commerzialbank einzahlen sollten.“

Wären nämlich deren Kredite bei der Bank fällig gestellt worden, hätte das nicht nur die Bank gefährdet, sondern auch Puchers Steckenpferd SVM, der am Tropf des Geldinstituts hing.

"Wir brauchen mehr Sponsorgeld für den SVM", habe ihnen Pucher in den 2000-er Jahren in der ihm eigenen herrischen Art beschieden, sagten die beiden Ex-Firmenchefs am Donnerstag aus.

Deren Einwand, ihre Firmen seien dazu wirtschaftlich nicht in der Lage, habe Pucher weggewischt und gemeint: "Das machen wir schon".

Von dem in den Jahren 2008 bis 2018 zugeschobenen Bargeld in der Höhe von 20,2 Millionen Euro seien "rund 50 Prozent" ins Sponsoring des Fußballklubs zurückgeflossen, schätzt der 70-jährige Spengler.