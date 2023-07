Nehammer schärft nach: "Kickl ist kein vertrauenswürdiger Partner"

Kanzler Karl Nehammer ließ am Dienstag mit scharfen Worten in Bezug auf FPÖ-Chef Herbert Kickl aufhorchen. Kickl sei ein "Sicherheitsrisiko" und als Kanzler unvorstellbar, mit ihm sei "kein Staat zu machen", sagte Nehammer beim "Kanzlergespräch" mit Journalisten. Auch andere ÖVP-Minister haben eine Zusammenarbeit bereits ausgeschlossen (mehr dazu hier).

In der "ZiB2" am Mittwoch bohrt Armin Wolf dann noch einmal nach: "Haben Sie nur eine Koalition mit Kickl ausgeschlossen oder auch jede Koalition mit der FPÖ, wenn Kickl Parteichef ist?" Nehammer, diesmal unmissverständlich: "Zweiteres ist der Fall." Kickl müsste als Chef ja in die Koalitionsverhandlungen treten, "und für mich ist er kein vertrauenswürdiger Verhandlungspartner", sagt Nehammer.

➤ Lesen Sie die Vorgeschichte: Kanzler Nehammer: "Kickl ist ein Sicherheitsrisiko"