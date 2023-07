Konter der FPÖ: „Nehammer spielt bei Kanzlerfrage keine Rolle“

Während ÖVP und FPÖ derzeit in drei Bundesländern – Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg – miteinander koalieren, hat die blau-schwarze Konfrontation auf Bundesebene an Schärfe gewonnen. Neben Karl Nehammer haben fast alle ÖVP-Regierungsmitglieder bereits festgehalten, dass sie nicht mit Herbert Kickl in einer zukünftigen Regierung sein wollen.

Am Mittwoch auch noch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, die dem FPÖ-Chef wegen seines Neins zum Luftraum-Schutzschirm Sky Shield vorwarf, dass ihm der Schutz der eigenen Landsleute egal sei.

Diese Absagen sind für Hafenecker „gewissermaßen direkte Wahlempfehlungen für die FPÖ und Herbert Kickl“. Die Menschen seien ohnehin schon froh darüber, wenn Karoline Edtstadler, Gerhard Karner, Wolfgang Sobotka oder Alexander Schallenberg künftig in diesem Land keine Rolle mehr spielen. Der nächste Bundeskanzler müsse ein echter Volkskanzler sein und „dieser Volkskanzler wird Herbert Kickl heißen“, ist Christian Hafenecker überzeugt.