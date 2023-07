ÖVP vs. Kickl: Tanner springt Nehammer bei Ablehnung zur Seite

In einer Aussendung äußerte sich Tanner ähnlich. "Bei Herbert Kickl wundert mich schon lange nur mehr wenig. Vor allem nach seiner Performance als Innenminister verwundert es nicht, dass Kickl auch die österreichische Beteiligung an SkyShield für billigen Populismus opfern will", erklärte sie: "Es ist für mich unglaublich, wie ihm der Schutz der eigenen Landsleute so egal sein kann und er uns freiwillig schutzlos feindlichen Raketen oder Drohnen ausliefern will."

