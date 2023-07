Stocker: ÖVP will sich Begriff "normal" nicht verbieten lassen

Weitere Initiativen geplant

Zudem zieht Stocker eine Zwischenbilanz zum türkisen "Zukunftsplan 2030", den Nehammer am 10. März präsentierte. Dieser Plan sorgte für Misstöne in der Koalition, weil Nehammer das Verbrenner-Aus ab 2035 infrage stellte.

Diese Rede habe einen Diskussionsprozess mit Experten nach sich gezogen, sagt Stocker bei der Pressekonferenz. Im Fokus: Die Themenbereiche Arbeitsweg und Wirtschaftsraum, Jugend und Energie sowie Gesellschaft, Sicherheit und Europa. "Gerade das Hinzuziehen von Experten hat uns viele neue Erkenntnisse geliefert", so der ÖVP-General. Bis Dezember soll der Dialog beendet sein.

Beim Thema Eigentum wolle man Initiativen starten, so Stocker. Deshalb seien Maßnahmen wie eine zweckgewidmete Wohnbauförderung und ein Freibetrag bei der Grunderwerbssteuer (GrESt) auf das erste Eigenheim nötig. "Wer Politik gegen das Eigentum macht, macht Politik gegen die überwiegende Mehrheit in Österreich." Die GrESt-Senkung hatte die ÖVP den Grünen im Gegenzug zu einer Mietpreisbremse vorgeschlagen - die Verhandlungen scheiterten.

Auch das Thema Arbeitszeitverkürzung spricht Stocker an. Babler fordert beispielsweise eine 32-Stunden-Woche bei vollen Lohnausgleich. "Das ist der falsche Weg", sagt Stocker. Die Arbeitszeit in Österreich sei pro Kopf seit 1995 um 180 Stunden im Jahr zurückgegangen. Nur in vier europäischen Ländern werde weniger gearbeitet als in Österreich, meint Stocker - und spricht sich ebenso gegen Vermögenssteuern aus.