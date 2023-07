Mikl-Leitner kontert Kogler für "präfaschistoid"-Sager

Kogler hatte via profil Mikl-Leitners Anlehnungen an die "normal denkenden" Menschen als "brandgefährlich und darüber hinaus präfaschistoid" bezeichnet. "Eine derartige Herangehensweise ist das Einfallstor für das Böse in der Welt, um in der Diktion der katholischen ÖVP zu sprechen", sagte der Vizekanzler.

Es gehe in der Demokratie um Mehrheiten - aber auch Minderheiten müssten geschützt werden.

