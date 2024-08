Wahlprogramm: Mit diesen Ideen wollen die Grünen weiterregieren

Die Parteispitze der Grünen hat am Freitag ihr Wahlprogramm für den 29. September präsentiert. Vizekanzler Werner Kogler startet dabei mit einem Mikrofontest: "Ein, zwei, drei, geht's? Jawohl. Und worum geht's uns? Um eine solidarische Gesellschaft freier Menschen in einer intakten Natur."

Die anderen Parteien seien "im alten Denken" verfangen, so Kogler: "Die ÖVP bremst beim Klimaschutz", "die SPÖ will weiter betonieren" und bei der FPÖ seien ohnehin die "Klimawandelleugner" und "Staatsgefährder".

Die Grünen fordern in ihrem Kapitel "Natur" eine verbindliche Bodenschutzstrategie, die den Flächenverbrauch pro Tag auf 2,5 Hektar beschränkt. In der Regierung mit der ÖVP ist dieser Vorstoß unter anderem am Widerstand der Länder und Gemeinden gescheitert.

"Zögerer und Zauderer" gebe es nicht nur in der ÖVP , sondern auch bei der SPÖ , sagt Gewessler. Etwa beim Thema Verkehr, wo einzig die Grünen einen Plan für "saubere Mobilität" hätten. Ein Kernpunkt: "Schnellbuslinien sollen auf Autobahnen auf bestimmten Spuren Vorrang bekommen – insbesondere an staugeplagten Abschnitten, um Staus zu reduzieren."

Kindergrundsicherung

Im sozialen Bereich haben sich die Grünen sehr stark an der SPÖ orientiert. Sie fordern etwa eine Kindergrundsicherung, "die alle Leistungen bündelt". Jedes Kind soll das Recht auf ein "warmes und gesundes Mittagessen", einen kostenlosen Kindergartenplatz oder kostenlose Freizeitangebote haben. "Jedes fünfte Kind in Österreich in armutsgefährdet", sagt Justizministerin Alma Zadić. Es dürfe keinen Unterschied mehr machen, woher ein Kind komme: "Alle Kinder in Österreich brauchen gleiche und gerechte Chancen." Zudem plädieren die Grünen einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab dem ersten Geburtstag.