Führt Werner Kogler die Grünen wieder in die Regierung?

Bald ist es so weit – und die Grünen haben ihre erste Regierungsbeteiligung hinter sich. Dass die Koalition mit der ÖVP die gesamte Legislaturperiode überdauern und zwei Kanzlerwechsel überstehen würde, darauf hätten nur wenige gewettet.

"Ganz, ganz schwer", sagt Hofer. In Umfragen liegen die Grünen derzeit etwa gleichauf mit den Neos bei knapp unter zehn Prozent. "Aber: Sie machen in den vergangenen Wochen und Monaten alles, um bei den eigenen Zielgruppen noch zu punkten. Zumindest, was das Thema Klimaschutz angeht", betont der Experte.

Von der verfassungsrechtlich strittigen Zustimmung zum EU-Renaturierungsgesetz bis zu mehreren Energiegesetzen im Tausch gegen den Posten des EU-Kommissars, den Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) erhält: "Die Grünen versuchen, ihre Handschrift beim Thema Klimaschutz noch einmal zu zeigen. Das ist auch ihre politische Lebensversicherung", so Hofer. Beim Klimaschutz hätten die Grünen in der Regierung mit der ÖVP prinzipiell "gar nicht so wenig für ihre Klientel erreicht" – siehe Klimaticket, CO2-Bepreisung oder eben Renaturierung. Bei anderen Themen, wie der Migration, "mussten sie wiederum Federn lassen", sagt Hofer. Wer ist die passendere "Scharnierpartei"? Klar ist: Auf Basis der aktuellen Umfragedaten geht sich keine Neuauflage von Türkis-Grün aus. Damit die Grünen in der Regierung bleiben, müssten sie also zumindest Teil eines Dreier-Bündnisses sein. In dieser Konstellation wurde zuletzt aber vor allem die Variante aus ÖVP, SPÖ und Neos ventiliert. Grüne oder Neos: Wer hat bessere Argumente, die "Scharnierpartei" zu spielen?

"Aus Sicht der SPÖ wären die Grünen inhaltlich der passendere Partner", sagt Hofer. "Man müsste der Sozialdemokratie beibringen, dass eine Koalition mit ÖVP und Neos für sie eine Sandwichposition wäre. Warum? Weil ÖVP und Neos wirtschaftspolitisch ganz anders positioniert sind." Beispiel: Die Grünen sind wie auch die SPÖ für Vermögens- und Erbschaftssteuern und gegen eine Senkung der Lohnnebenkosten. ÖVP und Neos beurteilen das jeweils anders. Das Problem: "Zumindest in Wien ist die Liebe in Richtung Grüne doch relativ erkaltet", sagt Hofer. Bürgermeister Michael Ludwig entschied sich nach diversen Streitereien 2020 gegen eine Neuauflage von Rot-Grün in Wien – die Zusammenarbeit mit den Neos läuft für die Wiener SPÖ wesentlich friktionsfreier. Auch, dass Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) den Bau des Lobautunnels abgesagt hat, ist der einflussreichsten roten Landespartei, ohne deren Hilfe Andreas Babler wohl nicht Bundesparteichef geworden wäre, in Erinnerung.