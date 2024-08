Warum die Neos gut gelaunt in den Wahlkampf gehen

Immerhin: Die deklarierte pro-europäische Partei hatte bei der EU-Wahl im Juni erstmals auf Bundesebene den Sprung über zehn Prozent der Stimmen geschafft (10,1, plus 1,7 Prozentpunkte), wohl auch eine Folge der „Affäre Schilling“.

Davor setze es bei der Landtagswahl in Salzburg mit minus 3,1 Prozent eine Klatsche, leichte Zuwächse gab es bei den Wahlen in Kärnten, Niederösterreich, Tirol, Oberösterreich und Wien, doch gerade einmal das Ergebnis bei der Wahl in Vorarlberg 2019 kam mit 8,5 Prozent an jenes, an dem Meinl-Reisinger im Herbst gemessen werden wird: bei der Parlamentswahl 2019 konnte sie bei ihrem ersten Antritt als Spitzenkandidatin fast drei Prozentpunkte zulegen, die Neos kamen damals auf 8,1 Prozent. Die aktuellen Umfragen attestieren den Neos jedenfalls ein deutliches Plus.