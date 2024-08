Prozess oder Einigung? Wie es in der Causa Lena Schilling weitergeht

Variante 1 ist eine so genannte gerichtsinterne Einigung. Dieses vergleichsweise unbekannte Modell war beim ersten Gerichtstermin Thema, und funktioniert im Prinzip so: Die Konfliktparteien treffen einander mit einer Vertrauensperson vor einem speziell geschulten Richter. Dieser versucht in zwei Sitzungen à zwei Stunden ohne das juristische Korsett eines Gerichtsverfahrens eine Einigung zu finden. In der Richterschaft schwärmt man von diesem „soften“ Weg. Bei Dominic Thiem und seinem früheren Trainer Günter Bresnik hat er funktioniert, der Vorteil aus Sicht aller Beteiligten: Das Verfahren kommt ohne Gebühren und Kosten aus, und vor allem gibt es kein Urteil - und damit keinen Gewinner oder Verlierer.