Türkis-grüne Einigung: Ausstieg aus Russen-Gas bis 2027

Das Datum deckt sich mit den EU-Zielen und soll in der neuen österreichischen Sicherheitsstrategie (ÖSS) festgeschrieben werden.

Die Arbeiten sollen nun vom Bundeskanzleramt finalisiert werden, damit die fertige Strategie in den nächsten Wochen präsentiert werden kann.

Der Ausstieg war eine zentrale Forderung der Grünen - und der letzte offene Punkt in den Verhandlungen über die neue Sicherheitsstrategie, die die Regierung eigentlich schon Ende 2023 abliefern wollte.

Ukraine-Krieg über Gas mitfinanziert

Der Anteil von russischem Erdgas in Österreichs Leitungen liegt laut jüngsten Schätzungen bei 80 bis 90 Prozent. Im Vorjahr soll Österreich demnach rund vier Milliarden Euro an Gazprom überwiesen haben. Viel Geld, das in Präsident Wladimir Putins Kriegskasse gespült wird.

Die Abhängigkeit sei, so eine weitere Überlegung aus der Regierung, eine Gefahr für die Wirtschaft. Ein einseitiges Drosseln der Lieferungen habe steigende Gaspreise für heimische Haushalte und die Industrie zur Folge. Ein Risiko, das durch einen kontrollierten Ausstieg gemindert werden könne. Dieses Ziel soll nun in der Sicherheitsstrategie fixiert werden.

Schon im Februar hat Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) einen Vorschlag vorgelegt, wie sich heimische Energielieferanten vom russischen Gas lösen sollen. Schon diesen Winter sollten demnach 40 Prozent nicht-russisches Gas gekauft werden - ein Anteil, der kontinuierlich steigen und bis 2027 dann 100 Prozent erreichen soll. Die ÖVP aber war bis zuletzt skeptisch.

Ein konkreter Plan, wie Österreich sein Ziel erreichen soll, ist im Zuge der jetzigen Einigung nicht überliefert.