Steckbrief: Neos-Spitzenkandidatin Beate Meinl-Reisinger

Name: Beate Meinl-Reisinger

Geburtsdatum: 25.4.1978

Wohnort: Wien, Bad Aussee

Erlernter Beruf: Juristin

Initialzündung für politisches Engagement: Schwarz-Blau I, Bildungsvolksbegehren und der erste Korruptionsuntersuchungsausschuss im Jahr 2011

Politisches Vorbild: Winston Churchill, aktueller: Kaja Kallas und Sanna Marin

Mein Lieblingsessen: Pasta in jeder Form und Salat mit Mozzarella

Mein Lieblingsgetränk: Wasser

Dieses Eis esse ich am liebsten: Malaga

Mein Lieblingsbuch: Erklärt Pereira von Antonio Tabucchi

Lieblingsband/-musiker: Coldplay, Blur, die Fantastischen Vier

Lieblingsfilm/-serie: Film: Casablanca; Serie: Only Murders in the Building

Meine beste Eigenschaft: Selbstironie

Meine schlechteste Angewohnheit: Ungeduld

Mein liebster Ausgleich zum Berufs-/Alltagsstress: Laufen & Tennis

Darüber muss ich lachen: Gute Witze

Ich ärgere mich über: Reformunwilligkeit und Politiker-Phrasen

Die beste Abkühlung an heißen Tagen ist: Ein Sprung in den Altausseer See

Mein liebster Dialektausdruck: Oida

Hier ist es in Österreich am schönsten: Überall zwischen zubetonierten Flächen und Kreisverkehren.

Österreich in 3 Worten: Zeit für Reformen