Angst vor strittigen Themen? Ein Klimaplan ohne Details

Er legt dar, wie Österreich die EU-Klimaziele einhalten und bis 2030 48 Prozent seiner Treibhausgas-Emissionen im Vergleich zu 2005 einsparen will. Die Emissionen in Österreich sind in den vergangenen Jahren zwar gesunken, um die EU-Ziele zu schaffen, wären aber weitere Maßnahmen nötig (siehe Grafik). Die Grünen pochten dabei auf Sektorziele. Heißt: Bereiche wie der Verkehr oder der Landwirtschaft sollten konkrete Vorgaben zur Reduktion erhalten. Die Sektorziele sind auf Wunsch der ÖVP aus dem NEKP gestrichen worden.

Wie sollen stattdessen Emissionen reduziert werden?

Die Regierung hat sich auf ein Bündel an Maßnahmen geeinigt. Ein Teil davon wurde gesetzlich bereits in die Wege geleitet – etwa der Wechsel von Gasheizungen auf Wärmepumpen, die Gebäudesanierung oder der Ausbau der Wasserstoff-Produktion für die Industrie. Industriezweige wie die Zementproduktion, die keine Alternativen zu fossilen Energieträgern hat, sollen künftig CO 2 unter der Erde vergraben dürfen. Die bisher verbotene Methode (CCS, Carbon Capture and Storage) wird aktuell vom Finanzministerium evaluiert. All das sind aber eher Begleitmaßnahmen. Der größte Brocken – und damit will Gewessler auch die EU-Kommission überzeugen – ist die Abschaffung „klimaschädlicher Subventionen“. Diese will Österreich bis 2030 „halbieren“ und damit zwei Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr einsparen.

Welche Subventionen werden abgeschafft?

Vorerst gar keine. Im Herbst soll eine Arbeitsgruppe im Finanzministerium (BMF) evaluieren, welche Möglichkeiten es gibt. Laut ÖVP ist alles offen. Wo reduziert werden kann bzw. muss, ist aber naheliegend. Laut WIFO-Studie entfallen rund 61 Prozent der klimaschädlichen Emissionen auf den Verkehr – insbesondere auf das Dieselprivileg, die steuerliche Bevorzugung von Dienstwägen oder die Pendlerpauschale. Ohne die Abschaffung oder Einschränkung genannter Maßnahmen, wird Österreich seinen Pfad kaum einhalten können.