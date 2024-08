Aus für das "Dieselprivileg"? ÖVP-Bauernbund bremst Grüne

Nachdem tausende deutsche Bauern per Traktor zur Jahreswende Richtung Berlin tuckerten, um gegen EU-Umweltstandards zu protestieren, wollte die FPÖ am 19. Jänner in Österreich für ähnliche Bilder sorgen. Das misslang. Nur elf Traktoren folgten dem Protestaufruf – und parkten am Wiener Ballhausplatz.

Da (größere) Proteste aber in vielen anderen EU-Staaten stattfanden, reagierte Brüssel dennoch und lockerte die Umweltstandards für Landwirte. Auch Österreichs Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) stimmte zu. Aber vielleicht kommt ja jetzt Proteststimmung auf. ÖVP und Grüne haben sich vergangene Woche auf den Nationalen Energie- und Klimaplan (NEKP) geeinigt.