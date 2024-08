Nach politischem Hickhack: Türkis-Grün einigt sich jetzt doch auf Klimaplan 2030

Nicht Klimaministerin Leonore Gewessler, sondern Finanzminister Magnus Brunner, der designierte neue österreichische EU-Kommissar, ließ die mediale Bombe am späten Mittwochnachmittag platzen: Die Einigung zum NEKP genannten Nationalen Energie- und Klimaplan steht.

Aus dem Klimaministerium heißt es dazu gegenüber dem KURIER: "Die Arbeiten zum Nationalen Energie- und Klimaplan (NEKP) sind in der Zielgeraden. Österreich wird in Kürze einen fertigen Klimaplan an die EU-Kommission übermitteln. Dort werden wir nachweisen, wie wir unsere Klimaziele durch Klimaschutzmaßnahmen im Inland erreichen. Denn wir schützen unser Klima in Österreich, anstatt teure Zertifikate aus dem Ausland zu kaufen. Auf Basis des Entwurfs aus dem Jahr 2023 sind dafür weitere Maßnahmen erforderlich. Dazu gehört etwa die Abschaffung von klimaschädlichen Subventionen - diese wird im österreichischen Klimaplan festgeschrieben. Sobald die letzten Details vorliegen, werden wir den fertigen Plan präsentieren. Das wird in den kommenden Tagen der Fall sein."