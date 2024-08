Steckbrief: ÖVP-Spitzenkandidat Karl Nehammer

Geburtsdatum: 18. Oktober 1972

Wohnort: Wien

Erlernter Beruf: Berufssoldat

Initialzündung für politisches Engagement: Meinen Beitrag für eine bessere Zukunft zu leisten

Politisches Vorbild: Leopold Figl

Mein Lieblingsessen: Wiener Schnitzel

Mein Lieblingsgetränk: prickelndes Mineralwasser

Dieses Eis esse ich am liebsten: Schokolade

Mein Lieblingsbuch: "Staatskunst" von Henry Kissinger

Lieblingsband/-musiker: U2

Lieblingsfilm/-serie: Rocky-Filme mit Sylvester Stallone

Meine beste Eigenschaft: Meine Beharrlichkeit und mein starker Wille.

Meine schlechteste Angewohnheit: Manchmal kann ich stur sein, wenn ich von etwas überzeugt bin.

Mein liebster Ausgleich zum Berufs-/Alltagsstress: Lesen und Boxen

Darüber muss ich lachen: Maschek

Ich ärgere mich über: Wenn mögliche Fortschritte aufgrund von persönlichen Ideologien blockiert werden.

Die beste Abkühlung an heißen Tagen ist: Ein Sprung in einen unserer vielen wunderschönen Seen.

Mein liebster Dialektausdruck: "des is net normal..."

Hier ist es in Österreich am schönsten: Ich bin sehr gerne immer wieder in Osttirol. Die Naturlandschaften, egal ob Berge oder Seen, geben mir viel Kraft. Am schönsten ist es aber immer zuhause bei der Familie.

Österreich in 3 Worten: Vielfalt, Tradition, Natur