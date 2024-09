So viel Blau steckt in Nehammers Wahlprogramm

In seit den Zeiten von Sebastian Kurz gewohnter Manier präsentierte die ÖVP auch die wichtigsten Punkte ihres aktuellen Wahlprogramms in den vergangenen Wochen bereits in kleinen Happen. Das gesamte Papier rückte man schließlich am Donnerstag heraus. Mit 270 Seiten ist es das umfangreichste aller Parteien. Ein „Angebot an die Mitte“ soll es sein, betont Bundeskanzler Karl Nehammer. Vieles daraus ist freilich schon aus dem „Österreich Plan“ bekannt, den er zu Jahresbeginn vorlegte.