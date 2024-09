Asyl: Karner sieht Nachzug durch Maßnahmen reduziert

Wie Karner im Rahmen einer Pressekonferenz ausführte, habe es im Jänner noch 2.185 Reiseanträge gegeben, im August seien es nur noch knapp 370 gewesen. Was die Einreisen selbst betrifft, war der März mit 1.300 der stärkste Monat. Im August hatte sich die Zahl auf rund 100 reduziert.

Zahl der DNA-Tests verfünffacht

Der Innenminister referierte, dass die DNA-Tests mittlerweile verfünffacht worden seien. 15 Prozent der Anträge würden überprüft, das Ziel seien 50 Prozent. Die Tests wirkten auch vorbeugend, glaubt Karner hier eine Ursache für den Rückgang der Ansuchen gefunden haben. Allerdings betonte der Leiter des Bundesamts Fremdenwesen Asyl, Gernot Maier, dass von den zuletzt negativ befundeten Anträgen nur einer auf einem DNA-Test basierte.

Österreich hatte ja 1.123 Anträge, die an sich positiv beschieden waren, wo aber noch kein Visa ausgestellt wurden, zurückgeholt und einer weiteren Überprüfung unterzogen. Etliche DNA-Tests, die verlangt wurden, sind noch ausständig, was laut Maier damit zusammenhängen kann, dass die Anreise von Syrien in die nächste zertifizierte Einrichtung im Libanon nicht so einfach ist. Allerdings könne es auch sein, dass manche gar keine DNA-Tests mehr durchführen würden. Hier plant man eine Deadline, die aber noch nicht fixiert ist.

Gefälschte Dokumente

Großes Thema ist laut Innenministerium die Fälschung von Dokumenten. Maier meinte, für 500 Dollar wäre es für ihn in Syrien kein Problem, sich einen Pass mit dem Namen Barack Obama und falschem Geburtsdatum zu besorgen. Bundespolizeidirektor Michael Takacs betonte dann auch, dass immer öfter nicht gefälschte, sondern echte Dokumente mit falschen Inhalten wahrgenommen würden.