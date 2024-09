Nicht mehr nur Männer-Sache: FPÖ ist auch bei Frauen die Nummer eins

Die FPÖ gilt laut dem Meinungsforscher Peter Hajek seit der Nationalratswahl als neue "Catch-all Party" oder Volkspartei, weil sie in zahlreichen Wählersegmenten reüssiert hat. Wie eine Umfrage für die TV-Sender ATV und Puls 24 zeigte, ist seit Sonntag nicht nur der "Gender-Gap" bei den Freiheitlichen Geschichte: Fast genauso viele Frauen (28 Prozent) wie Männer (30 Prozent) wählten die FPÖ - und damit mehr als jede andere Partei.

Insgesamt wählte rund jede vierte Frau ÖVP, jede fünfte SPÖ und jede zehnte die Grünen oder die NEOS. Bei den Männern folgt auf Platz zwei die Volkspartei (28 Prozent), auf Platz drei die SPÖ (18 Prozent).

Führend bei den U30-Jährigen

Auch bei den Unter-30-Jährigen (28 Prozent) waren die Freiheitlichen heute klare Nummer 1. Bei den Jungen folgten erst mit deutlichem Abstand ÖVP (18 Prozent) und SPÖ (17 Prozent). Die Grünen, die in dieser Altersgruppe vor fünf Jahren noch sehr gute Werte erzielen konnten, fielen auf 8 Prozent und hinter die NEOS (12 Prozent) zurück. Das Wählersegment der Unter-30-Jährigen war laut der Umfrage übrigens das einzige, in dem die Bierpartei und die KPÖ klar den Einzug in den Nationalrat geschafft hätten.