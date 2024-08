Formcheck: Wo die Parteien sechs Wochen vor der Wahl stehen

Wasser auf die Mühlen der parteiinternen Kritiker aus Länderorganisationen und Gewerkschaft, denen der explizit linke Kurs Bablers (Arbeitszeit-Verkürzung, Millionärssteuer) ohnehin von Anfang an suspekt war. Für die Nationalratswahl gilt für Babler Ähnliches wie für ÖVP-Chef Karl Nehmammer: Landet die SPÖ tatsächlich nur auf Platz drei, ist die Obmannschaft des hemdsärmeligen Bürgermeisters wohl auch schon wieder Geschichte. Das haben zuletzt erste Genossen bereits mehr oder weniger unumwunden angekündigt.

Mehr als ein Jahr ist es her, dass der Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler (51) den roten Chefposten in einem dramatischen Duell mit Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil eroberte. Wirklich vom Fleck ist die SPÖ seitdem nicht gekommen. Bei der EU-Wahl im Juni fielen die Roten auf Platz drei zurück. Mehr droht laut aktuellen Umfragen auch im Herbst nicht herauszuschauen.

FPÖ: Platz eins in Reichweite

Kaum jemand hat vorhergesehen, dass sich die FPÖ nach dem Debakel von 2019 so rasch wieder erholen wird. Als ob es nie einen Ibiza-Skandal gegeben hätte, dürften die Blauen laut aktuellen Umfragen im Herbst erstmals Platz eins bei einer Nationalratswahl erobern. Brachialrhetoriker Herbert Kickl (56), seit 2021 FPÖ-Obmann, war es gelungen, aus den multiplen Krisen (Corona-Pandemie, Ukrainekrieg, Teuerung) Profit zu schlagen.

Somit sind vorerst auch die parteiinternen Kritiker verstummt, die weiter lieber den gemäßigteren Norbert Hofer oder einen anderen Blauen an der Spitze der Partei gesehen hätten. Abseits der üblichen Ausritte gegen Migranten geht Kickl in diesem Wahlkampf vor allem auf die ÖVP los. Mit einem für die selbst ernannte „soziale Heimatpartei“ ungewohnt wirtschaftsliberalen Kurs will er von den Türkisen Wähler zurückgewinnen. Dass Kickl trotz möglichem Platz eins Kanzler wird, ist allerdings ungewiss. Die Lust von ÖVP und SPÖ, mit ihm zu koalieren, ist überschaubar.