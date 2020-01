Nach Burgenland-Wahl: FPÖ-Chef Tschürtz tritt zurück

Am Wahlabend gab er sich noch zuversichtlich, dass seine FPÖ die Zehn-Prozent-Marke knacken würde. Am Ende wurden's 9,79 Prozent - ein Minus von mehr als 5 Prozentpunkten im Vergleich zu 2015. "Ich glaube, wir haben wirklich gut gearbeitet", sagte Johann Tschürtz trotzdem. Personelle Konsequenzen schloss er - wie auch Parteichef Norbert Hofer - am Sonntag noch aus.

Nun zog Tschürtz doch die Konsequenzen aus dem Abschneiden seiner Partei bei der Burgenland-Wahl. Er tritt als Parteiobmann ab und übergibt an den bisherigen Landesrat Alexander Petschnig. Tschürtz zieht sich aber nicht aus der Politik zurück, sondern wird den freiheitlichen Klub im Landtag anführen.

Dem Klub werden somit neben Tschürtz und Petschnig die bisherige Dritte Landtagspräsidentin Ilse Benkö und der bisherige Klubobmann Geza Molnar angehören.

