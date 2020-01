Doskozil trifft nach Landtagswahl die ersten Entscheidungen

Heute will die SPÖ die angekündigten Arbeitsgespräche mit den anderen Parteien führen; beginnend mit der ÖVP, danach folgen FPÖ und Grüne. Dabei könnte es um Zusammenarbeit in einzelnen Sachfragen gehen. Am Donnerstag will die SPÖ dann letzte „Personalmaßnahmen beraten und beschließen“. Darunter fällt auch die Besetzung des 1. (bisher Verena Dunst) und 3. Landtagspräsidenten und eines Klubchefs. Darauf haben Christian Dax und Robert Hergovich Chancen.

Spannend wird auch, wen Doskozil zu seinem Stellvertreter in der Regierung macht – eher eine Frau als einen Mann, eher Eisenkopf als Winkler. Ambitionen hat aber auch Illedits. Fix ist, dass am 17. Februar der neue Landtag erstmals zusammentritt.