FPÖ-Chef Tschürtz zur Wahl: „Ich bin sehr schmerzbefreit“

Wie lebt es sich als Partner mit einer scheinbar übermächtigen Doskozil-SPÖ?

Die SPÖ hatte 42 Prozent, wir 15, dementsprechend wurden die Ressorts aufgeteilt. Faszinierend in der Zusammenarbeit ist, dass wir in unseren Bereichen – Tourismus, Wirtschaft, Sicherheit – volle Handlungsfreiheit haben. Dafür mischen wir uns nicht in Wohnbauförderung oder Kultur ein. Deshalb geht auch so viel weiter, jeder hat seine Bereiche und kann sich dort verwirklichen.

Mit welchen Projekten?

Im Sicherheitsressort die Asylobergrenze, die Sicherheitspartner, bessere Infrastruktur bei den Grenzkontrollen, die weitergeführt werden, und mehr.

2015 hatte die FPÖ 15 Prozent, bei der Nationalratswahl im Herbst 17,3 – das Ziel für 26. Jänner?

Die Bevölkerung erkennt, dass wir keine Haxelsteller sind und niemanden in den Rücken fallen. Ich glaube, dass wir 15 Prozent erreichen können. Wenn wir darüber liegen, dann wird dieser rot-blaue Erfolgsweg sicher fortgesetzt.

Also hofft die FPÖ Burgenland ebenso wie die SPÖ die Trendwende zu schaffen?

Wir fokussieren uns aufs Burgenland, das eine andere Priorität hat als andere Bundesländer oder der Bund.

Rot-Blau im Burgenland könnte ja auch Vorbild für andere sein?

Wir leisten jedenfalls saubere Arbeit. Ich vergleiche das mit Gemeinderatswahlen: Macht ein Bürgermeister gute Arbeit, wird er wiedergewählt – egal ob es politische Differenzen gibt. Eine Neuauflage von Rot-Schwarz würde Streit und Grätschen bringen.

Das ist Ihre 4. Landtagswahl, Sie sind seit 15 Jahren Parteichef – gibt es eine persönliche Schmerzgrenze?

Ich bin sehr schmerzbefreit, weil ich nicht an große Verluste glaube. Sollten wir unter 10 Prozent rutschen, wäre die Motivation natürlich nicht mehr sehr groß. Aber das glaube ich nicht, bei der Nationalratswahl haben wir 17 Prozent gemacht.