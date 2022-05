Ministerin Edtstadler: „Mir ist Powidl, wer Eigentümer von Twitter ist“

Wie sind Ihre Erfahrungen nach dem ersten Jahr?

Laut einem ersten Halbjahresbericht von Facebook gab es 9.511 Meldungen. Das ist Beweis genug, dass wir dieses Gesetz gebraucht haben. Generell gab es nur wenige Beschwerden bei der RTR, wenn das Melde- und Überprüfverfahren nicht ausreichend war. Das zeigt, dass sich die Plattformen an das Gesetz halten.

Was glauben Sie, hält Elon Musk vom DSA? Er kauft Twitter und verspricht „absolute Meinungsfreiheit“ …

Mir ist völlig Powidl, wer der Eigentümer von Twitter und Co. ist. Alle, die in der EU Geschäfte machen, haben sich an die Regeln zu halten.