Der Twitter-Deal: Hat Musk den Vogel abgeschossen?

Die erste Hürde ist genommen: In der Nacht auf Dienstag stimmte das Twitter-Management der geplanten Übernahme durch den Multimilliardär und Tesla-Gründer Elon Musk zu. 44 Milliarden Dollar (40,68 Mrd. Euro) will Musk dafür hinlegen, die Hälfte des Geldes stammt aus seinem Privatvermögen, die andere von einem Großkredit. Doch noch ist der Deal nicht in trockenen Tüchern, erst muss mehr als die Hälfte der Aktionäre ihre Anteile an Musk verkaufen. Musk will die 16 Jahre alte Firma von der Börse nehmen.