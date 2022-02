Nach Hitler-Vergleich: So tickt Elon Musk

Paypal

Co-Gründer des Online-Bezahlservices. Mit dem Erlös aus dem Verkauf (schätzungsweise 180 Mio. US-Dollar) 2002 gründete er SpaceX. 2020 zählte das Unternehmen 26.500 Mitarbeiter. Standorte sind San José (Kalifornien, USA) und Luxemburg in Europa. Gegründet wurde das Unternehmen 1998.



SpaceX

Das Unternehmen ist der weltweit führende Anbieter für den Transport von Satelliten in die Erdumlaufbahn. Dald sollen Menschen auch als Weltraumtouristen ins All fliegen können. 2018 lag der Umsatz bei 2 Mrd. US-Dollar, bewertet wird SpaceX mit 74 Mrd. US.Dollar. 2021 zählte 9.500 Mitarbeiter zum Unternehmen mit Niederlassungen in Hawthorne (Kalifornien, USA) und einer Testanlage in McGregor (Texas, USA).



Tesla

Nach dem Börsenwert ist der Elektroauto-Pionier Tesla der wertvollster Autokonzern der Welt. 2021 bezeichnete Musk als das „Jahr des Durchbruchs“ für Tesla. Seit 2020 schreibt man schwarze Zahlen und auch die Quartalsergebnisse 2021 entwickelten sich gut. Mehr als 70.000Mitarbeiter sind im Konzern beschäftigt. Zu den Standorten zählen Palo Alto (Kalifornien, USA), die Europazentrale in Dublin (Irland) und drei Giga-Fabriken in den USA, China und Deutschland (im Bau). Gegründet hat er Tesla 2003.



The Boring Company

Dieses Unternehmen ist ein Infrastrukturkonzern mit Spezialisierung auf Tunnelbau. Durch den "Hyperloop"sollen spezielle Züge auf Luftkissen mit nahezu Schallgeschwindigkeit durch luftleere Tunnel rasen. Nach Schätzung aus dem Jahr 2019 liegt der Unternehmenswert bei 920 Mio. US-Dollar. Zwischen 100 und 200 Mitarbeiter soll das Unternehmen mit Standort in Hawthorne (Kalifornien, USA) haben. Gegründet wurde die Firma 2016.



Neuralink

Mit Neuralink will Musk ein Gerät entwickelt, das Computer durch Gehirnströme steuert. Neurologen verpönen die Idee, Investoren finden sich jedoch. Die Forschung befinde sich noch im Anfangsstadium. Sie teilen sich das Büro mit OpenAI, einer von Musk mitbegründeten Organisation für künstliche Intelligenz. 2021 wurde das 2016 gegründete Unternehmen mit 205 Mio. US-Dollar Investition gestützt. Etwa 100 Mitarbeiter sind in San Francisco (Kalifornien, USA) tätig.