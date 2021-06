Gelebte Science Fiction: Was alles zum Musk-Imperium gehört

Musk hatte SpaceX schon 2001 gegründet, innerhalb von nur 15 Jahren ist der Konzern inzwischen zum weltweit führenden Anbieter für den Transport von Satelliten in die Erdumlaufbahn geworden. Ganz abgesehen von den weitaus ambitionierten Projekten, die der Menschheit schon bald touristische Reisen zum Mond oder Mars ermöglichen sollen.

Zwei Unternehmen in Musks Imperium dürften nicht jedem geläufig sein: Da wäre zum einen The Boring Company ("Die langweilige Firma"), ein Infrastrukturkonzern, der sich auf Tunnelbau spezialisiert. Mit ihm will Musk in Zukunft nichts anderes, als das Reisen zu revolutionieren: In sogenannten "Hyperloops" sollen spezielle Züge auf Luftkissen mit nahezu Schallgeschwindigkeit durch luftleere Tunnel rasen.