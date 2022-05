Mit Abo-Modell: Musk will Umsatz von Twitter verfünffachen

Tesla-Chef Elon Musk will den Umsatz von Twitter einem Zeitungsbericht zufolge deutlich hochschrauben. Er plane bis 2028 einen jährlichen Umsatz von 26,4 Milliarden Dollar (24,98 Mrd. Euro) nach fünf Milliarden Dollar im vergangenen Jahr, berichtete die New York Times am Freitag unter Berufung auf Unterlagen für Investoren.

Demnach solle der Werbeanteil am Umsatz auf 45 Prozent fallen - von 90 Prozent im Jahr 2020 - und dann zwölf Milliarden Umsatz bringen, weitere zehn Milliarden Dollar sollten aus Abonnements kommen. Der Cashflow solle ebenfalls steigen - auf 3,2 Milliarden Dollar 2025 und dann auf 9,4 Milliarden Dollar 2028, schrieb die Zeitung. Musk rechne damit, dass die Zahl der Twitter-Mitarbeiter bis 2025 auf rund 11.100 zulege, von jetzt rund 7.500. Musk war für einen Kommentar nicht erreichbar, Twitter gab zunächst keine Stellungnahme ab.

Abo-Modell Twitter blue

Im Sommer 2021 rollte Twitter ein Abonnement-Modell in Australien und Kanada aus, mit November 2021 wurde es dann auch in den USA und Neuseeland eingeführt: Twitter blue. Für eine monatliche Gebühr (drei US-Dollar, 3,49 kanadische Dollar bzw. 4,49 australische Dollar) erhalten Twitter-Nutzer anpassbare App-Symbole für den Startbildschirm, verschiedene Farbdesigns oder Zugang zu einem speziellen Kundensupport.

Darüber hinaus können Twitter blue-Abonnenten unter anderem 30 Sekunden lang fertige Tweets noch verändern. Außerdem können sie gespeicherte Tweets in "Bookmark"-Ordnern besser organisieren und miteinander verknüpfte Tweets, sogenannte Threads, via eines Reader-Modes in einer leichter lesbaren Form darstellen lassen.

Musk will Twitter für 44 Milliarden Dollar kaufen. Erst vergangene Woche hatte der US-Kurznachrichtendienst der Übernahme durch Musk zugestimmt. Im Moment zählt Twitter rund 217 Millionen Nutzer.