Meinl-Reisinger: "Das ist kein Match Blümel gegen Opposition"

Die Neos sind in 6 von 9 Landtagen vertreten. Werden Sie im September den Einzug in den 7. Landtag in Oberösterreich schaffen?

Wir werden den Einzug schaffen. Ich bin sehr stolz auf das, was wir und auch ich in den letzten Jahren geschafft haben: Auf Anhieb in einen Landtag einzuziehen und mitzugestalten - wie in Salzburg mit der ÖVP, in Wien beim zweiten Antritt mit der SPÖ. Wir zeigen damit, dass wir verbinden und nicht polarisieren, in der Mitte stehen und die Hand nach links und rechts ausstrecken können.

Woran denken Sie beim 9. Mai?

Politisch denke ich an den Europatag, den Muttertag blende ich immer ein bisschen aus, wiewohl ich mich sehr auf Zeit mit meinen Kindern und meinem Mann freue.