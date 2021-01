"Alles, was es braucht" gilt immer noch

Zentrales Thema im heutigen Ministerrat waren die Wirtschaftshilfen angesichts der Pandemie. Die Corona-Krise lasse kaum Planungssicherheit zu, erklärte Vizekanzler Werner Kogler - aber man wolle Unterstützung bieten, so gut es geht. "Alles, was es braucht" gelte immer noch, so Kogler in Anspielung auf die von Kanzler Kurz seinerzeit ausgegebene Devise "Koste es, was es wolle".

"Je nach Herausforderung passgenaue Instrumente" sei das Motto der Regierung. Der Härtefallfonds etwa sei jetzt schon eine Erfolgsgeschichte.

"Retten, überbrücken und rausinvestieren aus der Krise" - das bedeute Milliardeninvestitionen durch den Staat, so Kogler, als Beispiel nannte er das heute im Nationalrat zu beschließende Gemeindepaket.