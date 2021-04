Live: Familienministerin Raab zur Situation von Familien in Österreich

Alle zehn Jahre wird der Familienbericht publiziert. Er ist eine umfassende Bestandsaufnahme der Situation von Familien und bildet diesmal die Entwicklungen von 2009 bis 2019 ab. Susanne Raab (ÖVP), die nach dem Rücktritt von Christine Aschbacher die Familien-Agenden bei sich im Ressort hat, wird den Bericht um 9.00 Uhr präsentieren. Insgesamt beinhaltet er 23 Unterpunkte.

Der Familienbericht 2021 sei ein wichtiger Radar für die Familienpolitik und Forschung und zeige, dass die Bedeutung von Familien gestiegen sei, erklärte Raab. Diesmal komme er in einer besonders harten Zeit für die Familien. "Ich bin stolz, dass Österreich in der letzten Dekade so viel für Familien erreicht hat: "Von der Ausweitung der Familienleistungen über die stufenweise Erhöhung der Familienbeihilfe, der Einführung des Familienbonus plus bis hin zum Ausbau der Kinderbetreuung. Auch die zahlreichen Unterstützungsmaßnahmen für Familien in der aktuellen Corona-Krise zeigen, dass die Regierung Familien sehr ernst nimmt", sagte sie.

Im internationalen Vergleich liegt Österreich bei den finanziellen Familienleistungen laut Bericht unter den Top 3 Ländern in der EU. Davor liegen Luxemburg und Estland. Der Grund: Dass österreichische Kinderbetreuungsgeld ist im europäischen Vergleich besonders großzügig



Der Familienlastenausgleichsfonds (FLAF), aus dem die wichtigsten Familienleistungen bezahlt werden, machte 2019 rund zehn Prozent des Gesamtbudgets des Bundes aus. Von insgesamt rund sieben Milliarden Euro FLAF werden rund 3,5 Milliarden Euro für Familienbeihilfe und rund 1,2 Milliarden Euro für Kinderbetreuungsgeld ausgegeben.