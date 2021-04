Statt "Comeback" plädiert Neos-Chefin für "besser als es jemals war"

Es sei "zweifelsohne ein hartes und herausforderndes Jahr", sagt Beate Meinl-Reisinger zu Beginn ihrer Rede im Haus des Meeres in Wien. Der Schlüssel zur Krisenbekämpfung sei "Vertrauen. Vertrauen in sich selbst, in einander und in das Krisenmanagement der Regierung". Dafür brauche es auch eine Regierung, die den Menschen vertraut, so die Neos-Chefin. Die Bundesregierung habe das Vertrauen der Menschen in die Politik indes zerstört. "Seit einem Jahr haben wir es mit einer Hü-Hott-Politik zu tun."

Freiheit als Recht und nicht Privileg

Die Verhältnismäßigkeit der Freiheitseinschränkungen blieb und bleibt aus, so Meinl-Reisinger. Es handle sich bei diesen Freiheiten nicht um Privilegien, sondern um Rechte. Die ÖVP habe vor vier Jahren einen neuen Stil versprochen. Es sei "mehr Schein als Sein" daraus geworden, zudem mangle es an Leadership insbesondere in der Bewältigung der Krise.

Beate Meinl-Reisinger kann dem von der Regierung ausgerufenen Begriff des "Comebacks" nichts abgewinnen.