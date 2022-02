Lockerungen: Große Schritte erst im März

Wirtschaftsvertreter wünschen sich Lockerungen in Sachen Maskenpflicht. Doch hier sind Regierung und Experten gegenwärtig noch zurückhaltend. Die Maskenpflicht gilt derzeit als eine der letzten Maßnahmen, die fallen wird.



In der Schule dürfen alle Kinder und Jugendlichen allerdings schon ab 21. Februar die Maske abnehmen, wenn sie auf ihrem Platz sitzen. Diese Ankündigung des Bildungsministeriums sorgt für Aufregung, nachdem sich am Dienstag einige Experten, die auch Gecko-Mitglieder sind, skeptisch geäußert haben. Eine offizielle Gecko-Empfehlung gibt es dazu nicht. Rotkreuz-Bundesrettungskommandant Gerry Foitik schrieb auf Twitter, dass er nicht für die Maskenlockerungen in den Schulen sei. Als „gelinde, günstige und effektive Mittel“ zur Vermeidung von Infektionen empfehle er, Masken bis Ostern in Innenräumen zu verwenden. Auch der Virologe Andreas Bergthaler und Prognostiker Niki Popper teilten mit, dass sie die Maßnahme nicht befürwortet hätten.