Das lukrative Geschäft mit den Corona-Tests

Dick im Geschäft

Zweiter großer Player am Markt für PCR-Labortests neben Lifebrain ist das Salzburger Labor Novogenia. Gründer Daniel Wallerstorfer hat das Labor Ende 2021 in München mittels eines stillen Listings an die Börse gebracht und will die Mehrheit abgeben. Lifebrain, von Havel gegründet, gehörte bis vor Kurzem einem Finanzinvestor, der die Laborgruppe 2021 laut trend um 1,2 Mrd. Euro an den französischen Gesundheitskonzern Cerba HealthCare verkaufte.

Groß im Geschäft mit Coronatests ist laut trend auch das Tauernklinikum in Zell am See. Der Krankenhausbetreiber, der der Stadtgemeinde Zell am See gehört, gründete gemeinsam mit dem Großlabor Procomcure in Thalgau ein Joint Venture mit drei Laborstandorten in Bergheim, Graz und Innsbruck. In Niederösterreich wiederum stieg die IT-Firma Artichoke Computing GmbH unter dem Namen Covid Fighters in das Geschäft ein.

Die vielen Coronatests werden hinter vorgehaltener Hand auch in der Branche hinterfragt. "Es ist gut gemeint, an jeder Ecke gratis PCR-Tests anzubieten. Aber es wird übertrieben und hat zur niedrigen Impfquote beigetragen", sagte einer der Großlabor-Betreiber im trend.