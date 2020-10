Lockdown u Austriji: Ove mjere važe od utorka

Privatna okupljanja tj. druženja

Samo se članovi dva domaćinstva smiju privatno nalaziti, bez obzira na broj osoba koja žive u ta dva domaćinstva.

U javnom prostoru možete zanemariti obavezu poštivanja odstojanja od jednog metra, samo u slučaju da se nalazite u grupama od maksimalno 6 osoba iz maksimalno dva domaćinstva plus maksimalno 6 maloljetne djece. U zatvorenim prostorima se pri tome moraju nositi maske.

Od pravila su izuzeti stanovi tj. kuće. Zabranjene su samo privatne zabave u garažama i dvorištima.

Prosvjeta tj. obrazovanje

Obdaništa ostaju otvorena. Osnovne škole (Volksschule, Hauptschule, Unterstufe) također ostaju otvorene. Za učenike od 10 do 14 godina će biti pooštrena pravila vezana za nošenje maski.

Učenici viših stupnjeva (Oberstufe) moraju ostati kući. Oni se vraćaju onlajn nastavi, tzv. distance-learningu.

Isto važi i za Fachhochschule i univerzitete.

Zatvaranja svih škola će biti razmatrano u slučaju da u narednih 10 do 14 dana naglo skoči broj novih infekcija koronavirusom.

Podsjetimo, na proljeće su stručna lica polazila od toga da djeca ne predstavljaju značajan izvor zaraze. Činjenica je da u školama do sada nije došlo do stvaranja tzv. klastera. Samo 0,21 posto djece uzrasta od 6 do 10 godina je bilo zaraženo covidom.

Gastronomija i hotelijerstvo

Gastronomski objekti će biti zatvoreni, do daljnjeg hrana se smije nuditi samo na principu "to go" i to u periodu od 6 do 20 h. Dostava hrane je dozvoljena 24 časova dnevno. Od novih pravila su izuzete kantine tj. menze.

Hoteli se također zatvaraju. Oni smiju nuditi smještaj samo u rijetkim izuzecima, recimo kada su u pitanju poslovni putnici. Oni koji se trenutno nalaze u hotelima smiju u njima boraviti do isteka rezervacije.

Trgovina i servisne usluge

Prodavnice ostaju otvorene: supermarketi, šoping centri i sl. Ponovno na snagu stupa regulacija na principu 10 qm po kupcu što znači da u manjim radnjama istovremeno ne smije boraviti više od jedne osobe.

Frizeri, maseri i kozmetička saloni ostaju otvoreni.

Gdje god je to moguće, radnici trebaju da rade od kuće tj. homeoffice-u.

Slobodno vrijeme i priredbe

Priredbe - kako kulturne tako i sportske, ali i vjenčanja, proslave rođendana i obilasci božićnih Selca - su zabranjene.

Sva kulturna dešavanja se stavljaju na led. Opere, pozorišta, kina moraju da zatvore svoja vrata za posjetioce. Isto važi i za zabavne parkove, muzeje i zoološke vrtove.

Otvoreni ostaju parkovi i biblioteke.

Crkvene mise se smiju posjećivati samo s maskama, isto važi i za sahrane, na kojima ne smije biti više od 50 osoba.

Sport

Samo profesionalni sport će nastaviti sa uobičajenim radom, s tim da na utakmicama više neće biti publike. Svaki sport pri kojem dolazi do tjelesnog dodira će biti zabranjen. Kolektivni sportovi na amaterskom nivou će u novembru biti obustavljeni.

Zatvoriti moraju i teretane, bazeni i saloni za jogu.

Zdravstvo

Uposlenici bolnica, staračkih domova i drugih zdravstvenih ustanova će se morati testirati dva puta sedmično.

I posjetioci će po ulasku u zdravstvenu ustanovu morati biti testirani putem antigen-testa. Alternativno tome će za vrijeme posjete morati nositi adekvatnu masku.

Svaki stanovnik staračkog doma će u periodu od dva dana smijeti primiti samo jednog posjetioca. U periodu od 3. do 17. novembra to smiju biti samo dvije različite osobe. Izuzetke čine posjetioci na palijativnoj njezi. I prijava bolovanja je ponovo moguća elektronskim putem.

Izvorni članak na njemačkom jeziku možete pročitati ovdje: