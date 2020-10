Kurz zu November-Lockdown: "Dramatische Einschnitte"

Die österreichische Bundesregierung gibt die neuen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie bekannt. Die wichtigsten Punkte waren bereits am Freitag und im Laufe des Samstags publik geworden.

Man werde nicht zulassen, dass die Intensiv-Kapazitäten in den Spitälern überschritten werden, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz. Aus diesem Grund werde es zu einem weiteren Lockdown kommen mit Einschränkungen in vielen Bereichen. Kurz sprach von "dramatischen Einschnitten in unser gesellschaftliches Leben" und "dramatische Einschnitte für die betroffenen Branchen."

Für die Wirtschaft werde es ein großes Hilfspaket geben. Betriebe, die Förderungen erhalten, müssen eine Arbeitsplatzgarantie für die Mitarbeiter abgeben. Die Wirtschaft müsse so gut wie möglich am Laufen gehalten werden. Industrie und Produktion müssten offen gehalten werden. Anders als beim ersten Lockdown bleiben auch Handel und "pesönliche Dienstleistungen" offen.

So soll es zwischen 20.00 Uhr und 6.00 Uhr zu einer nächtlichen Ausgangssperre kommen. Die Gastronomie wird geschlossen, bei der Hotellerie gibt es Ausnahmen für Geschäftsreisende. Der Einzelhandel bleibt, im Gegensatz zum Lockdown im Frühling, geöffnet.

Kulturveranstaltungen und Breitensport werden untersagt, Profisport kann weiter betrieben werden. Schulen bleiben geöffnet, die Oberstufen sollen aber wieder auf Fernunterricht umgestellt werden.

Kindergärten und niedrigere Schulstuffen bleiben geöffent. Oberstufenschüler und Studenten werden ins Distance-Learning geschickt.