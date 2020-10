FPÖ fordert Strategiewechsel im Umgang mit der Corona-Pandemie

Außerdem will er wissen, warum über den Sommer nicht alle notwendigen Vorbereitungsmaßnahmen getroffen worden seien, wie etwa der Ausbau der Spitalskapazitäten sowie die Implementierung besserer Mess- und Zählinstrumente. "In Österreich regiert das Chaos", so der Freiheitliche. Was heute Coronaleugner sind, seien früher "Volksfeinde" gewesen.

Vergleich mit Austrofaschismus

Auch in seiner weiteren Wortwahl blieb Kickl deftig. So seien die durchgesickerten Maßnahmen ein "Frontalangriff auf die Grund- und Freiheitsrechte unter dem Deckel der Volksgesundheit". Zudem verglich er das Vorgehen der Regierung mit dem Beginn des Austrofaschismus, Österreich werde mehr und mehr zum totalitären Staat.

Die Kritik werde er auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) persönlich vorbringen, kündigte Kickl an.