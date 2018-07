Lageplan des BVT-Gebäudes sorgt für neues Rätsel

Im behördlichen Tagebuch der Justiz hält die zuständige Oberstaatsanwältin dazu am 6. Dezember 2017 fest, dass Sobotkas Kabinettschef Andreas Achatz „ein Schreiben eines anonymen Anzeigers “ per eMail an den damaligen Kabinettschef im Justizministerium geschickt hatte. Dieser sandte das Mail an Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek weiter, und dieser weiter an die Staatsanwaltschaft.

Auffällig ist an den Aktenvermerken der Staatsanwaltschaft vom November und Dezember 2017 ist, dass Pilnacek stets als Generalsekretär bezeichnet wird. Dabei wurde dieser erst am 5. März 2018 dazu ernannt. Offen bleibt dabei, ob die Vermerke nachträglich angelegt wurden. Sie landeten Ende Juni im Strafakt.